Eine fremde Frau lockte sie in ihr Auto und brauste davon: Eine Woche nach dem Verschwinden einer Katze in Elz ist das Tier aus der Wohnung ihrer mutmaßlichen Entführerin befreit worden. Ein Richter ordnete dafür eine Hausdurchsuchung an.

In einem länderübergreifenden Polizeieinsatz beendeten Beamte aus Hessen und Rheinland-Pfalz am Montag eine Katzen-Entführung. Das Tier war am Dienstag vergangener Woche in Elz (Limburg-Weilburg) von einer bis dahin unbekannten Frau an der sogenannten Schleicherwiese in ein Auto gelockt und mitgenommen worden.

Zeugen konnten die Tat im Vorbeigehen beobachten und der 35 Jahre alten Katzenbesitzerin wertvolle Tipps liefern, wie die Polizei nun auf Nachfrage schilderte. So soll der fragliche Mercedes der Katzen-Diebin mit roten Nummernschildern - sogenannten Überführungskennzeichen - ausgestattet gewesen sein.

Hinweis auf Katze hinterm Fenster

Im Internet, unter anderem auf Facebook und der Tier-Plattform Tasso , hatte die 35-Jährige einen Hilferuf gestartet. "Wer kann uns helfen, unsere Luna wiederzufinden?", hieß es im Aufruf zum Verbleib der zweijährigen Birma-Katze.

Der entscheidende Hinweis sei dann am Montagmorgen gekommen: "In einem großen Mehrfamilienhaus in Diez wurde eine Katze am Fenster gesichtet, die dort zuvor noch nicht gesehen wurde", sagte die Besitzerin im hr3-Interview. Gemeinsam mit ihrem Ehemann machte sie sich auf den Weg in die rheinland-pfälzische Nachbarstadt.

Tatsächlich entdeckte die 35-Jährige dort vor dem beschriebenen Haus das Auto der mutmaßlichen Katzen-Diebin. Nur von der vermissten "Luna" gab es zunächst noch keine Spur.

Strafverfahren eingeleitet

Die 35-Jährige ging zur Polizei. Nach länderübergreifenden Absprachen der Ermittler begaben sich schließlich Beamte aus Limburg gemeinsam mit der Diezer Polizei zu der Wohnung - ausgestattet mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss.

"Nach 20 Minuten kamen die Polizisten mit unserer Katze wieder aus der Wohnung", berichtete die überglückliche Besitzerin. Luna sei total verschreckt gewesen, aber es gehe ihr gut. Gegen die 25 Jahre alte mutmaßliche Entführerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Die Hintergründe des "Catnappings" sind bisher unklar.

