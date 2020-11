Zum Artikel Mehrere Waldbrände : Explosion bei Löscheinsatz unweit des Frankfurter Flughafens

Eine Reihe von Waldbränden hat am Wochenende die Feuerwehren in Hessen beschäftigt. Bei Mörfelden-Walldorf stand unweit des Frankfurter Flughafens ein Waldstück in Flammen. Dort kam es zur Explosion. [mehr]