CDU-Party mit kurzem Polizeieinsatz in Wiesbaden

Ein Umtrunk von CDU-Landtagsabgeordneten in Wiesbaden sorgt wegen eines kurzen Polizeieinsatzes noch Tage später für Gespräche.

Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, am 14. Mai seien in der Stunde vor Mitternacht zwei Anrufe wohl von Anwohnern des Landesparlaments wegen Ruhestörung eingegangen. Es sei warm gewesen, ein Fenster des Landtagsgebäudes habe offen gestanden und Musik herausgeschallt. Nach Rufen von Polizisten von unten sei das Fenster geschlossen worden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.