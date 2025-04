KI in der Medizin und hessische Minister in Berlin

Vier Hessen sollen in der neuen Bundesregierung wichtige Rollen spielen, das Gesundheitsamt in Marburg ist geschlossen, und eine hessische KI soll Ärztinnen und Ärzten helfen. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 28.04.25 um 18:27 Uhr

Willkommen zu einer weiteren kurzen Woche! Einige von Ihnen haben vermutlich am Freitag einen Brückentag genommen und können sich so schon am Mittwoch ins Wochenende verabschieden.

Andere hingegen werden nur den Feiertag genießen können. Und wieder andere werden dafür sorgen, dass diejenigen, die frei haben, auch am Feiertag oder am Brückentag zum Beispiel tanken können oder im Krankenhaus versorgt werden.

Und weil alle anderen ohne die dritte Gruppe ein echtes Problem hätten, sollten sie ihnen sehr dankbar sein.

Aber noch ist Montag, und deshalb starten wir mit diesen Themen in den ersten Abend der Woche:

Ey Mann, wo is' mein Auto?

Beim Hessentag 1997 in Korbach schaute ein Freund von mir eines Morgens in seine Einfahrt und stellte entsetzt fest, dass sein Auto verschwunden war.

Er rief die Polizei, erstattete Anzeige, und so weiter. Ein paar Stunden später meldete sich die Polizei bei ihm: Sein Auto stand in der Altstadt von Korbach.

Da fiel ihm wieder ein, dass er das Auto selbst dort abgestellt hatte, aber nach ein paar Bier vorbildlich mit dem Taxi nach Hause gefahren war und dies am nächsten Morgen völlig vergessen hatte.

Warum ich das erzähle? Weil mich diese Geschichte hier direkt daran erinnert hat: Am Samstagabend fand ein Mann in Seligenstadt (Offenbach) nach dem Einkauf sein Auto nicht auf dem Parkplatz des Supermarktes vor. Und weil er auch den Autoschlüssel in seiner Jacke nicht finden konnte, nahm er an, jemand habe diesen gestohlen und sei mit dem Auto abgehauen.

Auch er rief die Polizei. Aber in seinem Fall war es nicht die Polizei, die sein Auto irgendwo gefunden hat, sondern er selbst. Und zwar zu Hause. Er war nämlich mit dem Fahrrad zum Supermarkt gefahren.

Unsere heutige Momentaufnahme zeigt aber weder ein Fahrrad noch ein Auto, sondern etwas viel Schöneres: nämlich blühende Kirschbäume in Battenberg/Eder (Waldeck-Frankenberg). Ich bleibe dabei: Der Frühling ist einfach die schönste Jahreszeit.

Diese herrlich blühenden Zierkirschbäume im Sonnenlicht hat hessenschau.de-Nutzerin Kathrin Wenzel in Battenberg/Eder (Waldeck-Frankenberg) fotografiert. Bild © Kathrin Wenzel

Gesundheitsamt in Marburg aus Sicherheitsgründen vorerst geschlossen

Das Gesundheitsamt in der Marburger Schwanallee ist möglicherweise gesundheitsgefährdend, deshalb bleibt das Gebäude aus dem Jahr 1964 nach Angaben der Behörde in dieser Woche geschlossen: "Ein Statiker hatte im Auftrag des Kreises das Gebäude in Augenschein genommen und dabei Zweifel an der Tragfähigkeit einzelner Bauteile geäußert."

Bereits vereinbarte Termine würden verschoben. Die Arbeit des Gesundheitsamtes und die Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail seien aber weiterhin gewährleistet.

Aus Sicherheitsgründen Landrat Jens Womelsdorf (SPD) das Gebäude und das Gelände am Freitagnachmittag absperren. Die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten in anderen Dienststellen des Kreises oder von zu Hause aus, sagte ein Kreissprecher dem hr. Am Montag sollte ein weiterer Gutachter das Gebäude untersuchen.

Diese vier Hessen bekommen einen Job in Friedrich Merz' Team

Gut eine Woche vor der geplanten Kanzlerwahl am 6. Mai nimmt die neue Bundesregierung Gestalt an. CDU-Chef Friedrich Merz hat bereits die designierten Ministerinnen und Minister sowie die Staatssekretäre der Union vorgestellt. Unter ihnen sind vier Hessen.



Die große Überraschung ist der Gießener Karsten Wildberger. Der Vorstandsvorsitzende der Ceconomy-Gruppe (Düsseldorf) und Vorsitzende der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding soll das neue Digitalministerium leiten.

Der Gelnhäuser Wolfram Weimer, seit 2012 Herausgeber von Publikationen wie Business Punk, The European und Wirtschaftskurier, soll Kulturstaatsminister werden.

Beauftragter für Bund-Länder-Zusammenarbeit im Bundeskanzleramt wird der Diplom-Mathematiker Michael Meister aus Lorsch. Er war unter anderem von 2018 bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Und der Fuldaer Bundestagsabgeordnete Michael Brand soll Parlamentarischer Staatssekretär im künftigen Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden.

Die SPD will über ihre sieben Bundesministerinnen und Bundesminister erst nach Abschluss der Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag entscheiden. Diese endet am Dienstag. Die Namen will die SPD bis 5. Mai bekannt geben.

Wenn die KI die Diagnose stellt

Wenn in der Öffentlichkeit über Künstliche Intelligenz (KI) gesprochen wird, geht es oft um manipulierte Fotos und Videos und die möglichen Gefahren, die KI mit sich bringt.

KI wird aber auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt und ist dort schon heute eine große Hilfe. Wenn zum Beispiel in der Medizin viele Daten ausgewertet werden müssen, greifen Ärzte immer häufiger auf solche Programme zurück.

Das KI-Start-up Valmed aus Langen (Offenbach) hat speziell für Ärztinnen und Ärzte eine KI entwickelt, die nicht nur sagen kann, ob sich zwei Medikamente vertragen, sondern auch Anhaltspunkte bei Symptomen geben kann.

Fehldiagnosen sind aber auch hier nicht ausgeschlossen, weshalb Valmed-Mitbegründer Heinz Wiendl betont, dass die Entscheidung letztlich immer beim Arzt liege. Dieser kenne den Patienten und müsse die vorgeschlagenen Diagnosen in einen Kontext setzen. "Wir sprechen bei der KI von einem Co-Piloten."

Auch der Deutsche Ethikrat warnte vor einer Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht durch den Einsatz von KI.

Weitere Themen des Tages

Ein Teilnehmer des rechtsextremen Frankfurter Polizei-Chats "Itiotentreff" darf vorerst wieder als Polizeibeamter arbeiten. 13 verschickte Bilder und Videos, die den Anschein einer Nazi-Gesinnung erwecken, reichen dem Verwaltungsgericht Wiesbaden für eine Suspendierung nicht aus.

Tradition ist Tradition: Live und in voller Länge überträgt der hr auch das Radrennen Eschborn-Frankfurt 2025. Im TV, im Stream und im Liveticker verpassen Radsport-Fans keine Sekunde.

Videobeitrag Das Radrennen Eschborn-Frankfurt 2025 live im hr Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Mehr als 50 Jahre nach dem Tod von Oskar Schindler trägt der Vorplatz am Frankfurter Hauptbahnhof nun offiziell seinen sowie den Namen seiner Frau Emilie. Die Stadt würdigt damit zwei Menschen, die während der NS-Zeit 1.200 Jüdinnen und Juden das Leben retteten.

Videobeitrag Frankfurter Bahnhofsvorplatz wird zu Schindler-Platz Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Wer sich derzeit auf der iberischen Halbinsel aufhält, sollte mit seinem Handy-Strom sparsam umgehen, denn dort herrscht derzeit Stromausfall . In ganz Spanien ist der Zugverkehr ausgefallen, vielerorts funktionieren die Ampeln nicht mehr. Nach Angaben des portugiesischen Netzbetreibers REN sind Spanien, Portugal und Teile Frankreichs betroffen.