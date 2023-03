Auf dem Weg nach Guadeloupe sind bei einem Condor-Flieger technische Probleme aufgetreten. Der Pilot musste umdrehen und mit 154 Passagieren zurück nach Frankfurt fliegen.

Technische Probleme haben den Piloten eines Condor-Fliegers zur Umkehr gezwungen. Die Maschine war am Freitagmittag in Frankfurt aufgebrochen und sollte eigentlich in Richtung Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) fliegen. Über dem Atlantischen Ozean in Höhe der Azoren kehrte das Flugzeug dann wieder um.

"Es hat eine Fehlermeldung auf einer der Anzeigen gegeben", teilte eine Sprecherin von Condor mit. Aus Sicherheitsgründen sei das Flugzeug deshalb umgekehrt. Nach vier Stunden Flug landeten die 154 Passagiere also am Freitagabend schließlich wieder in Frankfurt und nicht wie geplant in der Karibik.

Passagiere erreichen Kreuzfahrtschiff

Die Passagiere seien über Nacht in Hotels untergebracht worden, sagte die Sprecherin. Die Condor führte den Flug am Samstagmittag erneut durch. "Dieser ist planmäßig in Frankfurt gestartet und fliegt über Punta Cana nach Bonaire", sagte die Sprecherin.

Somit weicht der Landeflughafen von dem ursprünglich geplanten Flug ab. Das führe aber zu keinerlei Problemen, hieß es. Die Passagiere würden ihr Kreuzfahrtschiff erreichen – wenn auch später als geplant.