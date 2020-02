In Hessen gibt es nun drei bestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus. Wir berichten im Ticker über die aktuellen Entwicklungen.

+++ Dritter Fall im Kreis GIeßen +++

In Hessen ist eine dritte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handle sich um eine 1996 geborene Frau aus dem Landkreis Gießen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Fall stehe im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Fall in NRW, wo inzwischen 35 Menschen erkrankt sind.

Die Frau zeige keine schweren Krankheitszeichen. Am Samstag soll es auf einer Pressekonferenz mehr Informationen geben. Zuvor waren bereits bei einem 31-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis und einem 29-Jährigen aus dem Hochtaunuskreis eine Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt geworden. Diese beiden Fälle stehen in einem Zusammenhang.

+++ Limburger Weinmesse am Sonntag abgesagt +++

22:21 Uhr: Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus in Hessen wird die für Sonntag geplante Weinmesse in Limburg verschoben. Das teilte der Veranstalter, der Limburger Rotary Club (RC), mit. "Wir können das Risiko nicht eingehen", sagte RC-Präsident Volker Schwamborn. "Eine eventuell letztlich übertriebene Sicherheitsmaßnahme nehmen wir lieber hin, als die gravierenden Folgen, die auf uns alle zukämen, wenn es entgegen fachlicher Empfehlung durch unser Veranstaltung zu einem Infektionsfall käme.“

Die Veranstaltung soll in den kommenden Monaten nachgeholt werden. Der Termin wird noch bekanntgegeben. Die Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten. In den vergangenen Jahren kamen zu der Weinmesse nach Angaben des Veranstalters jeweils rund 2.000 Besucher.

+++ Zweiter Corona-Fall bestätigt +++

20:54 Uhr: Im Hochtaunus-Kreis hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte eine Sprecherin des Hochtaunus-Kreises mit. Demnach handelt es sich um einen 29-Jährigen, der derzeit milde Krankheitszeichen zeigt und häuslich isoliert ist. Der Mann werde vom Gesundheitsamt betreut. Derzeit prüfe das Gesundheitsamt, ob es Kontaktpersonen gibt, die der Mann angesteckt haben könnte.

Der Fall steht laut Sozialminister Kai Klose (Grüne) im Zusammenhang mit dem Corona-Fall im Lahn-Dill-Kreis, der am späten Donnerstagabend bekannt wurde. Weitere Details sollen am Samstag um 11 Uhr bei einer Pressekonferenz in Bad Homburg mitgeteilt werden.

Kai Klose @StM_Klose Am heutigen Freitagabend wurde die zweite Infektion mit dem neuartigen #Coronavirus in #Hessen bestätigt. Der 29jährige Patient zeigt milde Krankheitssymptome und ist häuslich isoliert. Der Fall steht in Zusammenhang mit dem heute bekanntgegebenen Fall im Lahn-Dill-Kreis. [zum Tweet]

+++ Lufthansa streicht Kurzstreckenflüge +++

20:20 Uhr: Die Lufthansa will wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus ihre Kurzstreckenflüge in den kommenden Wochen deutlich reduzieren. Das Angebot könne auf der Kurz- und Mittelstrecke um bis zu 25 Prozent sinken, teilte die Lufthansa mit. Zudem prüfe die Fluggesellschaft die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen Kurzarbeit zu beantragen. Auch auf der Langstrecke dürfte die verschärfte Situation zu spüren sein, hierzu liegen noch keine genauen Informationen vor.

+++ Landesärztekammer: "Gesundheitswesen gut vorbereitet" +++

19:58 Uhr: Die Landesärztekammer Hessen ruft nach dem Nachweis der Infektion zu Besonnenheit auf. "Auch wenn das Virus damit näher rückt und wir davon ausgehen müssen, dass die Infektionsrate deutlich ansteigen wird, ist Panik unangebracht", sagte Landesärztekammerpräsident Edgar Pinkowski. "Das hessische Gesundheitswesen ist gut auf die Corona-Epidemie, die wir derzeit erleben, vorbereitet. Alle Verantwortlichen sind vernetzt und arbeiten eng zusammen."

+++ Hamsterkäufe aus Sorge vor Coronavirus +++

19:09 Uhr: Handelsketten wie Lidl und Aldi Süd berichteten der Deutschen Presse-Agentur von teilweise deutlich erhöhten Verkaufszahlen bei Konserven und Desinfektionsmitteln. Kurzfristig sei es in einigen Läden zu Engpässen gekommen. Die Supermarktkette Rewe verzeichnete "nicht flächendeckend, aber durchaus bundesweit" eine erhöhte Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln. Auch in einigen hessischen Supermärkten gab es einen Ansturm auf Lebensmittel, wie das Foto eines hr-Kollegen zeigt.

Leere Regale in einem hessischen Supermarkt. Bild © Lars Hofmann/hr

+++ hessen extra um 20:15 Uhr +++

17:15 Uhr: Das hr-fernsehen sendet heute Abend um 20:15 Uhr ein hessen extra zum ersten hessischen Corona-Fall. Studiogast ist die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, Sandra Ciesek.

+++ Eindrücke aus Wetzlar +++

16:58 Uhr: "Das Coronavirus ist ganz offensichtlich angekommen im Klinikum Wetzlar, oben auf dem Hügel über der Innenstadt. Direkt hinter der Drehtür am Eingang sitzt vor einer blauen Stellwand eine Klinikmitarbeiterin am Infotisch, vor sich Flyer auf Deutsch, Englisch, Russisch und Türkisch." Das berichtet unser Redakteur Bodo Weissenborn aus Wetzlar. Was er dort heute noch erfuhr, lesen Sie hier.

Videobeitrag Video zum Video Erster Coronavirus-Fall in Hessen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ hessenschau kompakt zum ersten Corona-Fall in Hessen +++

Videobeitrag Video zum Video hessenschau kompakt – News zum ersten Corona-Fall in Hessen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ FAQ zum Coronavirus in Deutschland +++

Die Lage in Hessen und in ganz Deutschland hat sich angesichts der neuen Corona-Fälle geändert, Grund zur Panik besteht aber nicht. Was macht der Krisenstab? Was dürfen die Behörden? Und wie kann man sich vor Ansteckung schützen? Auf tagesschau.de finden Sie zu all diesen Fragen eine detaillierte Übersicht . Dort finden Sie zudem auch einen weiteren Liveblog .

+++ Klose sagt Kopenhagen-Reise ab +++

15:12 Uhr: Sozialminister Kai Klose hat aufgrund des ersten Corona-Falls in Hessen eine Informationsreise des Sozial- und Integrationsausschusses des Landtages in der nächsten Woche nach Kopenhagen abgesagt. Auch der Anschlag in Hanau wäre ein Grund für seine Absage gewesen, so der Grünen-Politiker.

+++ Flughafen Frankfurt: Keine weiteren Verschärfungen +++

14:15 Uhr: Die Vorsichtsmaßnahmen am Frankfurter Flughafen sollen nicht weiter verschärft werden. Das sagte der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts René Gottschalk in der Pressekonferenz. "Die Piloten müssen melden, dass kein Patient an Bord ist." Außerdem müssten die Passagiere Fragebögen zu ihrer Gesundheit ausfüllen sowie Aussteigerkarten mit der Angabe, wo sie zu erreichen sein. Diese würden an das Gesundheitsamt in Frankfurt weitergegeben. "Mehr kann man eigentlich nicht machen."

+++ Frankfurter Gesundheitsamt: Prognose zu Corona-Ausbreitung +++

13:55 Uhr: "Wir haben gesehen, wie in China die Fälle angestiegen sind und wie sie durch die entsprechenden Maßnahmen innerhalb von zwei Monaten wieder in eine bessere Richtung laufen. Ich denke, das wird bei uns ähnlich sein", sagte der Leiter des Gesundheitsamts, René Gottschalk auf der Pressekonferenz in Frankfurt. Er vermute außerdem, dass die Ausbreitung in Deutschland nicht so stark ausfalle wie in China. Zum einen, weil die Bevölkerungsdichte geringer sei, zum anderen, weil das Wetter nun wieder milder werde.

++++ Uniklinik Frankfurt: So viele Betten bereit wie gebraucht werden +++

13:40 Uhr: Die Telefone in der Zentrale und der Spezialabteilung der Universitätsklinik Frankfurt stehen momentan nicht mehr still. Das sagte der Chef der Uniklinik Jürgen Graf bei der Pressekonferenz in Frankfurt. Er zeigte sich über die aktuelle Situation nicht besorgt. Es sei eine Lage, die man kenne, weil mit steter Regelmäßigkeit solche Infektionskrankheiten auftreten. "Die Krankenhäuser sind darauf gut vorbereitet, das gilt für die Erwachsenen- und die Kindermedizin gleichermaßen." Man habe so viele Betten wie gebraucht werden, sagte Graf. Man koordiniere das mit anderen Stellen.

+++ Frankfurter Gesundheitsexperten: Werden das gut hinter uns bringen +++

13:30 Uhr: "Wir haben eine Pandemie, das ist überhaupt gar keine Frage", bestätigte der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk bei einer Pressekonferenz. Pandemie heiße aber nicht automatisch, dass der Keim schwer krank mache. "Seien Sie versichert, diese Pandemie wird auch vorübergehen und wir werden das ganz gut hinter uns bringen können." Der Anstieg der Fälle wie zum Beispiel aktuell in Italien sei nicht explosionsartig. "Die Patienten werden gefunden, weil sie jetzt getestet werden, aber es gibt sie schon länger."

+++ Verlief doch nicht alles so reibungslos? +++

13:15 Uhr: "Es ist hier alles wirklich beispielhaft gut abgelaufen, genauso wie wir uns das in einem solchen Fall vorstellen", lobte Sozialminister Kai Klose noch am Morgen auf der Pressekonferenz zum ersten Corona-Fall in Wetzlar. Doch daran kommen jetzt Zweifel auf.

Ein hr-Reporter konnte in Hüttenberg mit der Frau des Geschäftsführers des Betriebes sprechen, in dem der infizierte Mann arbeitet. Sie sagte, der Mann sei auf dem Flughafen in Italien negativ auf das Coronavirus getestet worden. Weil der sich krank fühlte, habe er trotzdem am Dienstag das Gespräch mit seinem Chef gesucht. Der habe ihm empfohlen, noch einmal einen Abstrich machen zu lassen. Daraufhin habe der Mann ab Dienstag versucht, sich testen zu lassen, sei aber an mehreren Stellen abgewiesen worden.

Videobeitrag Video zum Video Wurde der Corona-Patient mehrmals abgewiesen? [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Laut Gesundheitsamt wurde der Test des Betroffenen am Donnerstagvormittag durchgeführt, direkt nachdem er sich beim Gesundheitsamt gemeldet habe. Ob er zuvor von mehreren Stellen abgewiesen wurde, konnte das Amt nicht sagen.

+++ Pressekonferenz im Frankfurter Gesundheitsamt +++

12:35 Uhr: Wie gefährlich ist das Coronavirus? Wie gut sind wir darauf vorbereitet? Diese und weitere Fragen beantworten der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne), das Gesundheitsamt und das Universitätsklinikum Frankfurt ab 13 Uhr.

+++ Arbeitsstätte des Corona-Patienten geschlossen +++

12:17 Uhr: Nach hr-Informationen arbeitet der 31-Jährige, der sich mit dem Coronavirus infizierte, in einem kleinen Betrieb mit rund einem Dutzend Mitarbeitern in Hüttenberg. Nach seiner Rückkehr aus der Lombardei sei er am Montag noch auf der Arbeit gewesen, erzählte die Frau des Geschäftsführers dem hr. Sie sagte außerdem, der Mann sei nicht wie vom Gesundheitsamt berichtet auf einer Dienstreise gewesen, sondern war privat verreist. Die Firma ist momentan geschlossen.

Der Betrieb, in dem der Corona-Patient arbeitet, ist aktuell geschlossen. Bild © hr

+++ Deutsche Bank: Coronavirus trifft Deutschland hart +++

12:00 Uhr: Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus könnte in Deutschland nach Einschätzung der Deutschen Bank zu einer Rezession führen. "Die exportorientierte deutsche Wirtschaft wird durch die Unterbrechung von internationalen Lieferketten besonders schlimm getroffen", sagte Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland, am Donnerstagabend in Frankfurt. Es sei daher wahrscheinlich, dass die deutsche Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen des Jahres schrumpft.

+++ Katholische Kirche: Bei Corona-Symptomen nicht zum Gottesdienst +++

11:20 Uhr: Auch die katholische Kirche reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus. "Wer Symptome einer Erkrankung aufweist oder bei wem der Verdacht auf Erkrankung besteht, soll auf die Teilnahme an Gottesdiensten verzichten", heißt es in einem Empfehlungsschreiben, das die katholische Deutschen Bischofskonferenz (DBK) am Donnerstag an die Bistümer verschickt hat. Priester, Messdiener und Helfer sollten entsprechend keinen liturgischen Dienst ausüben.

Bei der Kommunion wird neben dem Händewaschen zum Einsatz von Desinfektionsmitteln geraten. Auch bei der Nutzung des Weihwasserbeckens in den Kirchen sei Zurückhaltung vorübergehend ratsam.

+++ Klose: Bei Gesundheitsamt oder Hausarzt anrufen +++

10:55 Uhr: Zum Ende der Pressekonferenz in Wetzlar erklärte Sozialminister Klose noch einmal das richtige Vorgehen bei Verdachtsfällen. "Wenn Sie Symptome haben, gerade wenn Sie aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, sollten Sie zunächst mal im Gesundheitsamt anrufen. Sie können auch erst mal Ihren Hausarzt anrufen." Der werde nach einem Gespräch entscheiden, ob es Anlass gibt, den Fall an das Gesundheitsamt abzugeben. Weitere Fragen zum Coronavirus beantwortet das Sozialministerium auf seiner Webseite .

+++ Informationshotline zu Coronavirus +++

10:47 Uhr: Das hessische Sozialministerium hat eine Hotline zum Coronavirus eingerichtet. Darauf wies Sozialminister Klose hin. Die Hotline ist montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr unter der Nummer 0800-5554666 erreichbar. "Es ist verständlich, dass Menschen besorgt sind", sagte Klose. Es gebe aber keinen Grund zu übermäßiger Panik. Er rief dazu auf, Solidarität mit Patientinnen und Patienten zu zeigen.

+++ Virologe: Mehr Fälle werden auftreten +++

10:30 Uhr: "Wir müssen uns darauf einrichten, dass noch mehr Fälle auftreten werden", sagte der Marburger Virologe Stephan Becker in Wetzlar. "Wir sehen zum ersten Mal, dass auch Leute es übertragen können, die noch nicht erkrankt sind oder erst in einer frühen Phase sind." Das neue Corona-Virus vermehre sich vor allem auch in den oberen Atemwegen. Dadurch sei es leichter übertragbar als das SARS-Virus, durch Sprechen, Niesen oder Husten. "Wir wissen insgesamt noch nicht genau, wie gefährlich dieses Virus eigentlich ist."

+++ Kontaktpersonen noch nicht ermittelt +++

10:21 Uhr: Der Corona-Patient sei am vergangenen Sonntag von einer Dienstreise aus der Lombardei (Norditalien) zurückgekommen, hieß es auf der Pressekonferenz. Noch sei man dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln und zu befragen, sagte Landrat Schuster. "Ich kann Ihnen noch keine genaue Zahl sagen, aber es werden schon einige sein", ergänzte die Leiterin des Gesundheitsamtes des Lahn-Dill-Kreises, Gisela Ballmann. Es seien mindestens 20 Personen, eher mehr. Nach mehreren Nachfragen sagte sie: "Wenn sie direkten Kontakt hatten, sind sie in häuslicher Quarantäne."

+++ Patient ist 31 Jahre alter Wetzlarer +++

10:15 Uhr: Bei dem ersten Corona-Infizierten in Hessen handelt es sich um einen 31-Jährigen aus Wetzlar. Das teilte der Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang Schuster, auf einer Pressekonferenz in Wetzlar mit. Der Mann arbeitet in Hüttenberg. "Er war in der Lombardei und hat sich aufgrund der Medien und der Berichterstattung diese Woche beim Gesundheitsamt gemeldet." Sein Zustand sei stabil. Er werde momentan im Wetzlarer Klinikum auf einer Isolierstation behandelt.

+++ Pressekonferenz im Livestream +++

9:40 Uhr: Um 10 Uhr wollen Sozialminister Kai Klose (Grüne) und der Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang Schuster (SPD), Details zu der infizierten Person bekanntgeben. Die gesamte Pressekonferenz können Sie sich hier anschauen:

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Gesundheitsminister informiert über hessischen Coranavirus-Fall [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Ende des Videobeitrags

+++ Erster Corona-Fall in Hessen +++

9:30 Uhr: Das Coronavirus hat Hessen erreicht. Wie das Sozialministerium in der Nacht mitteilte, sei es bei einer Person im Lahn-Dill-Kreis nachgewiesen worden. Es ist der erste Fall in Hessen - abgesehen von zwei Rückkehrern aus dem chinesischen Wuhan, die mit einer Sondermaschine der Bundeswehr vor knapp vier Wochen auf dem Frankfurter Flughafen gelandet waren. Nach der Behandlung in der Frankfurter Uniklinik waren sie wieder entlassen worden.