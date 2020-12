Bouffier fordert Ausgangssperren in Hotspots

Zur Bekämpfung der Corona-Ausbreitung plant Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) offenbar weitere Einschränkungen in Hessen. "Ich glaube, wir werden auch zur Ausgangssperre kommen müssen", sagte Bouffier dem ARD-Magazin "Bericht aus Berlin". Auch ein Verbot von Alkoholverkauf und -konsum in der Öffentlichkeit sei ein Mittel. "Aber viel mehr haben wir nicht", so der Ministerpräsident.

Anders als in Bayern oder Thüringen sieht Bouffier keine Notwendigkeit von flächendeckenden Verschärfungen: "Wenn ich unser Bundesland nehme, dann haben wir in Offenbach eine sehr hohe Inzidenz und in anderen Gegenden nicht. Da macht es keinen Sinn, landesweit so etwas zu machen." Ausschlaggebend sei eine nachhaltige 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dies ist aktuell neben Offenbach (307,8) auch im Main-Kinzig-Kreis (208,8) der Fall.