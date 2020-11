Mehrere Hundert Schüler demonstrieren für Wechselmodell

In Frankfurt haben am Montagvormittag mehrere Hundert Schüler für bessere Corona-Vorsorge an Schulen demonstriert. Unter anderem skandierten sie: "Kalt, kälter, Klassenzimmer" und forderten die Einführung des Wechselmodells. Beim Wechselunterricht würde abwechselnd ein Teil der Klasse vor Ort, ein anderer Teil zuhause unterrichtet. Laut StadtschülerInnenrat nahmen rund 400 Schülerinnen und Schüler teil, die Polizei spricht von 300.

Der Mindestabstand sei derzeit an den meisten Schulen nicht einzuhalten, heißt es in einer Erklärung verschiedener beteiliger Schülervertretungen. "Wir fühlen uns mit den jetzt getroffenen Maßnahmen in den Schulen nicht mehr geschützt." Für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die zu Hause nicht betreut werden können, solle eine Notbetreuung eingerichtet werden. Der Wechselunterricht ist in Hessen derzeit nicht standardmäßig der Fall.