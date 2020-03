In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 1.352 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Rhein: Landtag muss auch in Krisenzeiten funktionieren +++

12.46 Uhr: Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) hat die Bedeutung des Parlaments in der aktuellen Krise betont. Die Institutionen des Staates müssten handlungsfähig bleiben, sagte Rhein zu Beginn der von der Corona-Krise geprägten Landtagsdebatte am Dienstag. Nur so könnten Regelungen wie zum Beispiel die Soforthilfen des Landes in Kraft gesetzt werden, auf die viele Menschen dringend warteten. "Ein Parlament muss auch in schwierigen Zeiten funktionieren", betonte Rhein. Zur Plenarsitzung gebe es keine Alternative.

Um möglichst alle Abgeordneten vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, gelten im Wiesbadener Landtag strenge Abstandsregeln. Daher dürfen nicht alle Parlamentarier durchgehend im Plenarsaal sitzen, viele verfolgten die Debatte von der Zuschauertribüne aus oder im Livestream im Internet.

Rhein dankte den Beschäftigten in den Supermärkten und Ärzten für ihren großen Einsatz in der Corona-Krise. Sie seien die wahren Helden unseres Alltags.

Mehr zu den Corona-Regeln im Landtag finden Sie hier.

+++ Polizei im Lahn-Dill-Kreis verzeichnet Verstöße gegen Kontaktverbot +++

12.50 Uhr: Die Polizei im Lahn-Dill-Kreis hat zahlreiche Verstöße gegen das Kontaktverbot registriert. An den Bahnhöfen in Wetzlar und Dillenburg lösten Polizisten mehrere Menschengruppen auf. Auch auf Schulhöfen, Spielplätzen und in Grünanlagen schritten sie ein, wie die Polizei in Dillenburg am Dienstag mitteilte. "In den meisten Fällen zeigten sich die Betroffenen einsichtig und leisteten den Aufforderungen der Sicherheitskräfte Folge", berichtete ein Sprecher.

Gegen fünf Männer und zwei Frauen wurde Anzeige erstattet. Sie hatten am Bahnhof in Dillenburg gefeiert und sich zunächst nicht von der Polizei verscheuchen lassen.

+++ Hessen weitet in Corona-Krise Finanzhilfen aus +++

12.40 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat in der Corona-Krise alle Menschen in Hessen eindringlich zum Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln aufgerufen und weitere massive finanzielle Hilfen der Landesregierung zugesagt.

Die Bundesregierung wolle für Kleingewerbetreibende und Selbstständige mit bis zu fünf Arbeitnehmern eine Soforthilfe von 9.000 Euro zahlen und bei denjenigen mit sechs bis zehn Arbeitnehmern eine Soforthilfe von 15.000 Euro, so Bouffier. Die Landesregierung sei aber davon überzeugt, dass das nicht reiche. Deshalb werde das Land ein Soforthilfeprogramm auflegen, das den Betroffenen schnell und unbürokratisch nicht rückzahlbare Zuschüsse zur Verfügung stellt. Dieses Programm richte sich vor allem an kleine und Kleinstunternehmer, Angehörige freier Berufe und Selbstständige bis zu 50 Beschäftigte, erklärte der Ministerpräsident.

Die Leistungen des Bundes sollen so aufgestockt werden, dass für die Gruppe von bis zu fünf Arbeitnehmern 10.000 Euro und für die Gruppe mit bis zu zehn Arbeitnehmern 20.000 Euro Einmalzahlungen als Soforthilfe gewährt werden. Darüber hinaus werde es eine dritte Gruppe mit bis zu 49 Arbeitnehmern geben, eine einmalige Soforthilfe von 30.000 Euro bekommen sollen.

+++ Wer gehört zur Risikogruppe? +++

12.30 Uhr: Bei den meisten Infizierten verläuft die Erkrankung mild, doch rund 20 Prozent der Patienten erkranken schwer. In diesem Zusammenhang ist oft von der Risikogruppe die Rede, die wegen des höheren Alters oder bestimmter Vorerkrankungen besonders gefährdet ist. Doch welche Vorerkrankungen spielen für den Verlauf der Corona-Infektion eine Rolle - und welche nicht? Die Kollegen von tagesschau.de haben hier aufgelistet, für wen eine erhöhte Gefahr besteht.

+++ Was darf ich und was ist verboten? +++

12.10 Uhr: Darf ich mit meiner Freundin spazieren gehen? Wie ist es mit dem Weg zur Arbeit? Unser Erklärvideo zeigt Ihnen, was in Hessen aktuell erlaubt ist und welche Einschränkungen es gibt.

Videobeitrag Video zum Video Was darf ich und was ist verboten? [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Wie Fraport gegen Gepäckband-Gedränge vorgeht +++

12.07 Uhr: Auch wenn aktuell wenige Passagiere am Frankfurter Flughafen starten und landen, treffen dort noch deutlich mehr Menschen aufeinander als andernorts. Damit trotzdem ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten wird, setzt Flughafenbetreiber Fraport auf Durchsagen und Bodenmarkierungen. Mehr dazu in unserem Beitrag.

+++ Bouffier: "Freue mich über große Zahl an Hilfsangeboten" +++

11:54 Uhr: In seiner Regierungserklärung zur Corona-Krise hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die große Zahl an Hilfsangeboten für Alleinstehende und kranke Menschen gelobt.

Im Landtag soll heute eine Milliarden-Soforthilfe für die Wirtschaft beschlossen werden. Dafür muss ein Nachtragshaushalt beschlossen und die Schuldenbremse gelockert werden. Dies ist bei "Naturkatastrophen" möglich - und als solche wird die Corona-Pandemie in dem Antrag der Landesregierung eingestuft.

+++ Wiesbaden teilt Rettungswachen auf +++

11.43 Uhr: Um das Infektionsrisiko auf Rettungswachen zu minimieren, sind die Rettungsdienste in Wiesbaden auf verschiedene Behelfswachen verteilt worden. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Für eine dieser improvisierten Wachen stellte das Kulturzentrum Schlachthof seine Räume zur Verfügung. "Da wir unser Haus gerade nicht für Veranstaltungen nutzen können, haben wir es für die Menschen zur Verfügung gestellt, die auch jetzt noch Tag und Nacht raus müssen, wo eigentlich zu Hause bleiben angesagt ist", heißt es auf der Facebook-Seite des Schlachthofs.

+++ Desinfektionsmittel für Krankenhäuser +++

11.30 Uhr: Der in Frankfurt ansässige Verband der Chemischen Industrie (VCI) und der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) wollen in einer gemeinsamen Aktion die Notfallversorgung der Krankenhäuser mit Desinfektionsmitteln sichern. Wie der VCI am Dienstag mitteilte, werden die benötigten Chemikalien von verschiedenen Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellt und über Apotheken an die Kliniken ausgeliefert. Die Hilfsaktion soll Mitte dieser Woche umgesetzt werden. Laut VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup erfolgt die Versorgung teilweise sogar kostenlos. Für Krankenhäuser sei Händedesinfektionsmittel unverzichtbar.

+++ 89-jähriger Mann in Darmstadt gestorben +++

11.20 Uhr: In Hessen gibt es den fünften Todesfall in Folge einer Coronavirus-Infektion: Nach Informationen des Gesundheitsamts ist in der Nacht zum Dienstag in Darmstadt ein positiv auf das Covid-19-Virus getesteter Patient gestorben. Das teilte die Stadt Darmstadt am Dienstag mit. Es handelt sich um einen 89-jährigen Mann, der am Montag mit schweren Vorerkrankungen in ein Darmstädter Krankenhaus eingeliefert worden war.

+++ Messebauer produziert Plexiglasschutz +++

11.15 Uhr: Innerhalb weniger Tage brachen beim Messebauer Fair Care aus Frankfurt sämtliche Aufträge weg. Doch anstatt seine Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, setzte Sven Obert auf eine neue Geschäftsidee und stellte seine Produktion komplett um. Seine Firma stellt jetzt Plexiglasscheiben für Apotheken und Arztpraxen her. Fünf bis 10 Kunden rüstet die Firma täglich mit dem Schutz aus.

Videobeitrag Video zum Video Neue Geschäftsidee für Messebaubetrieb [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Gurgeln gegen Corona +++

10.42 Uhr: Was das Händewaschen in der allgemeinen Hygiene ist, ist Gurgeln für den Mund. Wie der Kasseler Hygieniker Markus Schimmelpfennig am Dienstag gegenüber dem hr erklärte, können Gurgellösungen bei der Vorbeugung gegen das Coronavirus helfen. "Wenn das Mittel vom Hersteller als 'begrenzt viruzid' bezeichnet wird, können damit leicht irritierbare Viren getötet werden", sagte er. "Dann kann das sinnvoll sein." Eine Alternative zu medizinischen Mitteln sei zudem das Gurgeln mit Korn. Der Schnaps könne zwar ein brennendes Gefühl hinterlassen und die Schleimhaut angreifen, wie Schimmelpfennig ausführte. "Ich würde es nicht offiziell empfehlen, aber das Virus bringen Sie damit um."

+++ Radprofi Degenkolb zwischen Frust und Familienzeit +++

10.35 Uhr: Rennabsagen, möglicher Gehaltsverzicht, ungewisse Zukunft: Das Coronavirus beeinflusst auch den Radsport im großen Maße. Profi John Degenkolb aus Oberursel hält die Folgen einer möglichen Absage der Tour de France für nicht absehbar. Der 31-Jährige betonte in einem Gespräch im ZDF-Morgenmagazin aber auch, dass im Kampf gegen das Coronavirus eine solche Absage auch die absolut richtige Maßnahme sein könne. "Es ist im Moment wahnsinnig wichtig, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, so hart es für den Einzelnen im Sport auch ist", sagte Degenkolb. Mehr dazu lesen Sie in unserem Beitrag.

+++ Bildergalerie: Hessen steht still +++

10:18 Uhr: Geschlossene Schulen und Kitas, verwaiste Firmengelände, leere Innenstädte - das Coronovirus hat dramatische Auswirkungen auf unser Leben.

In unserer Galerie haben wir Bilder aus Hessen gesammelt, die man so nur selten sieht - von der gesperrten Landebahn, die zum Flugzeug-Parkplatz wird, bis hin zu Bannern, mit denen Fuballfans sich bei Ärzten und medizinischem Personal bedanken.

+++ Börsenverein fordert Ausnahmeregeln für Buchhandlungen +++

9:49 Uhr: Der in Frankfurt sitzende Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Regierungsmaßnahmen zum Schutz von Unternehmen und Selbstständigen begrüßt. Gleichzeitig hat er aber Ausnahmen für den Buchhandel gefordert. "Die Soforthilfen sind wichtig und können existenzentscheidend sein", wird Hauptgeschäftsführer Alexander Skipsis in einer Mitteilung vom Montagabend zitiert. Da die Branche allerdings mit einem monatlichen Umsatzverlust von einer halben Milliarde Euro rechne und spontan eingerichtete Lieferservices und Web-Shops diese Einbußen nicht auffangen könnten, sollten weitere Möglichkeiten zum Bücherverkauf geprüft werden. "Zum Beispiel ein Abholservice bestellter Bücher", heißt es. Das Soforthilfe-Paket des Bundes soll noch in dieser Woche gesetzlich verankert werden.

+++ Goethe-Universität Frankfurt im Notbetrieb +++

9.43 Uhr: Die Goethe-Universität Frankfurt will sukzessive bis zum Notbetrieb herunterfahren. Das teilte Präsidentin Birgitta Wolff mit. Grund seien die Beschlüsse der Landesregierung vom vergangenen Sonntag. Der Notbetrieb sei in etwa vergleichbar mit der Schließung der Universität in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Zahlreiche Gebäude seien ab sofort geschlossen, nur noch speziell Berechtigte hätten Zugang. Auch die Forschung ist betroffen: Nach Angaben der Uni dürfen nur noch Arbeiten fortgeführt werden, die unerlässlich sind - entweder aus Sicherheitsgründen oder um wichtige Forschungsprozesse nicht zu riskieren. Für das Universitätsklinikum Frankfurt gelten diese Regelungen nicht.

Auch am Campus Westend sind ab sofort alle Gebäude geschlossen. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Conti Korbach stellt Produktion vorübergehend ein +++

9.26 Uhr: Ab Mittwoch sollen alle Produktionsbereiche der Reifen- und Schlauchherstellung bei Conti in Korbach bis auf wenige Ausnahmen auf Null gefahren werden. Für die rund 3.600 Mitarbeiter bedeutet das Kurzarbeit. Erst nach Ostern könnte die Produktion wieder anfahren. Ziel ist es, die Belegschaft zu schützen vor dem Virus zu schützen und gleichzeitig auch keine Produktionsüberschüsse zu erzeugen. Denn der Absatz von Autos ist stark zurückgegangen, damit sinkt auch die Nachfrage bei den Zulieferern. Heute und morgen sollen die Maschinen Stück für Stück zurückfahren, damit ab Mittwoch der Betrieb ruht.

+++ Corona-Update zum Hören +++

9.00 Uhr: Das neue Corona-Update zum Hören ist da. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio Antworten auf Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Trauerfeiern sollen weiter stattfinden +++

8.40 Uhr: Die hessische Landesregierung hat am Dienstag darauf hingewiesen, dass Trauerfeiern und Bestattungen weiter möglich sind. Wie das Innenministerium mitteilte, sollen Angehörige weiterhin die Möglichkeit haben, sich angemessen und würdevoll von Verstorbenen zu verabschieden. Klar sei aber auch, dass die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts eingehalten werden müssen. So müssten Menschen zum Beispiel in den Trauerhallen mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten. Falls die örtlichen Begebenheiten zu klein sind, seien auch Trauerfeiern unter freiem Himmel möglich. Die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, innerhalb derer Verstorbene beerdigt werden müssen, entfallen vorerst.

+++ Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen brechen weiter ein +++

8.15 Uhr: Weltweit ist der Flugverkehr nahezu zum Erliegen gekommen. Das hinterlässt auch beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport weiterhin tiefe Spuren. Die Passagierzahl brach in der vergangenen Woche um 73,5 Prozent ein auf rund 330.000. Das Frachtvolumen fiel um rund ein Fünftel und die Anzahl der Flugbewegungen sank um rund 58 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

+++ Hochzeit in zwei Minuten im Standesamt Frankfurt +++

7.35 Uhr: Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus hat das Standesamt in Frankfurt Hochzeitszeremonien auf ein Minimum reduziert. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, ist der Trausaal im Römer geschlossen, ebenso der Bolongaropalast in Höchst. Stattdessen bietet das Amt einen Ersatzraum an, in dem Standesbeamte und Brautpaare durch eine Glasscheibe voneinander getrennt sind. Angehörige und Gäste sind dem Bericht zufolge nicht mehr erlaubt, die Trauansprache ist gestrichen. "Es geht nur noch um das Jawort", sagte die Leiterin der Behörde, Andrea Hart, der Zeitung. Nach zwei, drei Minuten sei die Zeremonie vorbei.

+++ Landesregierung informiert per Messenger-Dienst +++

7.06 Uhr: Die Landesregierung informiert nun auch per Messenger-Dienst über die Auswirkungen des Coronavirus. Um die Bürger mit zuverlässigen und aktuellen Informationen zu versorgen, sollen ab Dienstag Mitteilungen über Telegram und Threema versendet werden, teilte die Staatskanzlei mit.

Eine Anleitung, wie das funktioniert, ist auf www.corona.hessen.de zu finden. Auf dieser Seite gibt es zudem gebündelte und ausführliche Informationen zum Coronavirus sowie alle Beschlüsse und Verordnungen der Landesregierung. Wer Fragen hat, kann sich an die kostenlose Service-Telefon-Hotline 0800 555 4666 wenden.

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (23. März 2020):

+++ Virologin erwartet bald Schnelltests +++ Vierter Todesfall in Hessen +++ 1.352 bestätitigte Corona-Infektionen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (22. März 2020):

+++ Kontaktverbot für mehr als zwei Personen gilt sofort +++ Abitur findet weiter statt +++ 1.267 bestätigte Fälle in Hessen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (21. März 2020):

+++ Harsche Kritik an Spahn-Plänen +++ Zweiter Eintracht-Spieler positiv +++ 1.166 Infizierte in Hessen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (20. März 2020):

+++ Infizierter tot in Wohnung gefunden +++ 962 Infizierte in Hessen +++ Restaurants ab Samstagmittag geschlossen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (19. März 2020):

+++ 89-Jährige im Kreis Offenbach gestorben +++ 740 bestätigte Fälle +++ Lufthansa und Tui kämpfen um Existenz +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (18. März 2020):

+++ Abiturprüfungen finden statt +++ Strengere Corona-Maßnahmen gelten ab heute +++ 547 Infizierte in Hessen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (17. März 2020):

+++ Erster Todesfall in Hessen +++ Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger am Frankfurter Flughafen +++ 381 Corona-Fälle +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (16. März 2020):

+++ Weitere Maßnahmen ab Mittwoch +++ Eine Milliarde Euro Soforthilfe +++ 342 Fälle in Hessen +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (14. und 15. März 2020):

+++ Fallzahlen steigen um 50 Prozent +++ Gottesdienste abgesagt +++ Veranstaltungen ab 100 Personen verboten +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (13. März 2020):

+++ Kein Unterricht ab Montag, Kitas zu +++ Krankenhäuser verhängen Besuchsverbote +++ Kirchen sagen Gottesdienste ab +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (10. März bis 12. März 2020):

+++ Abiturienten vom Unterricht freigestellt +++ Absage von Großveranstaltungen bis 10. April +++ Kassel schließt Theater und Kinos +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (6. März bis 9. März 2020):

+++ Arzt-Praxis unter Quarantäne +++ Deutsche Bank sagt 150-Jahrfeier ab +++ Blutreserven halten 2,2 Tage +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (28. Februar bis 5. März 2020):

+++ 99 Schüler in Quarantäne +++ Lufthansa streicht Israel-Flüge +++ 1.000 Anrufe bei Hotline +++

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Hände regelmäßig und gründlich waschen (20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

Abstand halten beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen