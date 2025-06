Ein Motorradfahrer hat sich bei Greifenstein (Lahn-Dill) mehrfach überschlagen und dabei schwer verletzt.

Der 44-Jährige sei am Montagabend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann hatte demnach in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren.