Knauff winkt erster EM-Startelf-Einsatz

Eintracht-Offensivspieler Ansgar Knauff musste sich bei der U21-EM bislang hinten anstellen. Der Frankfurter ist bei der deutschen Elf aktuell nur Einwechselspieler, ordnet dem Teamerfolg aber seine eigenen Ansprüche unter: "Das ist für mich kein Problem. Ich nehme die Situation so an, wie sie ist", sagte der 23-Jährige am Montag. Er habe "in den letzten Tagen schon auch noch das ein oder andere Problemchen aus der Saison mitgenommen, aber jetzt bin ich auf einem guten Weg und bereit für mehr". Gegen Slowenien (3:0) und Tschechien (4:2) wurde er jeweils eingewechselt. Im Kampf um den Gruppensieg am Mittwoch gegen Titelverteidiger England (21 Uhr) winkt nun aber der erste Startelfeinsatz. "Wir haben eine sehr gute Energie im Team, es ist keiner sauer oder schlecht gelaunt, wenn er mal nicht von Anfang an spielt. Es gibt nie Stress. Jeder versucht einfach, sein Bestes in das Team einzubringen", sagte Knauff.