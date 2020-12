So. 06.12.20, 13:53 Uhr

Lufthansa kappt 29.000 Jobs bis Jahresende

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie lässt die Lufthansa viele Jets am Boden und baut massiv Jobs ab. Bis zum Jahresende werden 29.000 Stellen weggefallen sein, wie eine Sprecherin einen Bericht der "Bild am Sonntag" bestätigte. Übrig bleiben demnach noch 109.000 Mitarbeiter. Im Ausland werden über 20.000 Jobs gestrichen. Zudem hat die Airline das Europageschäft der Catering-Tochter LSG mit 7.500 Mitarbeitern verkauft. Im nächsten Jahr sollen in Deutschland weitere 10.000 Stellen abgebaut werden - inwiefern der Standort Frankfurt betroffen sein wird, ist noch unklar.

Laut der Sprecherin steigt momentan die Nachfrage nach Flügen über Weihnachten und Silvester wieder etwas an. Besonders beliebt: Buchungen für die Kanareninseln, Kapstadt in Südafrika und Cancún in Mexiko.