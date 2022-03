Lorz: Wegfall der Maskenpflicht "spürbare Erleichterung"

Mit der Aufhebung der Maskenpflicht am Platz im Klassenraum will Kultusminister Alexander Lorz (CDU) den Schülerinnen und Schülern eine "spürbare Erleichterung" in der Corona-Pandemie verschaffen. Die Omikron-Welle sei gebrochen, die Infektions- und Quarantänezahlen in den Schulen seien deutlich gesunken. "Deshalb geben wir den Kindern und Jugendlichen ein Stück Freiheit zurück", teilte der Minister mit. Die Maskenpflicht am Platz soll an den Schulen ab Montag (7. März) wegfallen.

Die Aufhebung der Maskenpflicht bedeute natürlich nicht, dass Kinder und Jugendliche im Unterricht keine Maske mehr anlegen dürften, ergänzte Lorz. "Wer sich mit Maske sicherer fühlt, darf sie selbstverständlich weiterhin tragen." Die Testpflicht bleibe vorerst bestehen: Alle nicht Geimpften müssen sich bis auf Weiteres dreimal pro Woche testen lassen. Geimpfte oder genesene Kinder und Jugendliche dürfen sich ebenfalls testen.