Impfaktion am Frankfurter Dom

Am kommenden Montag wird bei der Katholischen Stadtkirche in Frankfurt wieder geimpft: Von 10 bis 16 Uhr können sich bis zu 240 Menschen im Dompfarrsaal gegenüber des Doms mit Moderna impfen lassen. Um Anmeldung über die Webseite der Stadt wird gebeten. Stadtdekan Johannes Eltz appellierte insbesondere an noch nicht geimpfte Menschen, das Angebot wahrzunehmen: "Lassen Sie sich impfen, wenn dem keine dringenden medizinischen Gründe entgegenstehen – aus Nächstenliebe, aus Respekt vor der Welt, in der wir leben, für Ihre Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde", schrieb er in einem veröffentlichten Statement. Die Aktion am Montag ist das dritte Impfangebot der Stadtkirche. An Heiligabend ließen sich 176 Menschen in der Vorhalle des Doms impfen.