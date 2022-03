Maskenpflicht fällt in den meisten Bereichen

In Hessen gilt ab 2. April in den meisten Bereichen keine Maskenpflicht mehr. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag in einer Pressekonferenz mit. Nur noch im ÖPNV und Fernverkehr, in Sammelunterkünften und im Bereich der vulnerablen Gruppen, etwa in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflege- und Alteneinrichtungen, ist die Maske vorgeschrieben. Das gehe mit der Regelung des sogenannten Corona-Basisschutzes einher.

"Alle 16 Länder halten die aktuell besetzte Regelung für verfehlt", so Bouffier. Ihrer Ansicht nach wäre es sinnvoller gewesen, die Corona-Maßnahmen zu verlängern - doch dieser Antrag sei gescheitert. "Wir empfehlen dringlich, dass die Bürgerinnen und Bürger die Maske weiterhin tragen." Die Maske sei neben der Impfung die beste Schutzmaßnahme. "Die neuen Regeln bedeuten mehr Freiheiten, aber somit auch mehr Eigenverantwortung in der Hand unserer Bürgerinnen und Bürger", so Bouffier. Die Regelungen gelten vorerst bis 29. April.