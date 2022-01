Mehrere Demos gegen Schutzmaßnahmen

In Hessen ist am Montagabend in verschiedenen Städten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert worden. In Fulda seien bis zu 1.000 Menschen unangemeldet unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Großteil der Teilnehmenden habe sich nicht an die Auflagen gehalten. 50 bis 80 Fahrzeuge seien in einem angemeldeten Korso durch die Stadt gefahren.

In Mittelhessen versammelten sich in mehreren Städten insgesamt rund 2.600 Kritiker der Corona-Maßnahmen, darunter in Gießen und in der Wetterau, wie die Polizei berichtete. Zudem habe es mehrere angemeldete Gegenveranstaltungen gegeben. In Gießen sei eine Frau bei einem Gerangel leicht verletzt worden. Auch in Nordhessen waren Kritiker der Schutzmaßnahmen unterwegs.

In Darmstadt berichtete die Polizei von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Der genaue Hintergrund werde noch ermittelt, dürfte aber mit unterschiedlichen Meinungen zu den Corona-Regeln zusammenhängen, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte es in der Stadt eine angemeldete Mahnwache von Maßnahmen-Kritikern sowie eine Gegendemo gegeben. In Frankfurt habe es eine angemeldete kleinere Veranstaltung gegeben.