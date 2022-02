Steuervorteile für Impfhelfer in Hessen

In Hessen sollen im Jahr 2022 ehrenamtliche Impfhelferinnen und -helfer von Steuervorteilen profitieren. Das teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Sonntag mit. "Gemeinsam sind wir stark: Wer sich im Kampf gegen Corona ehrenamtlich engagiert, profitiert auch in diesem Jahr steuerlich", so Boddenberg.

Die "Übungsleiterpauschale" könne von Personen in Anspruch genommen werden, die nebenberuflich etwa bei einer Impfstelle Aufklärungsgespräche führen oder beim Impfen selbst beteiligt sind. Bereits seit 2021 beträgt die Pauschale 3.000 Euro. "Bis zu diesem Betrag können demnach alle Einkünfte, die auf einer nebenberuflichen Tätigkeit als Impfhelferin oder Impfhelfer beruhen, steuerfrei gestellt werden", hieß es.

Diejenigen, die sich ehrenamtlich in der Verwaltung und der Organisation von Impfstellen engagieren, können eine "Ehrenamtspauschale" in Anspruch nehmen. "In diesen Fällen sind seit 2021 bis zu 840 Euro steuerfrei", teilte das hessische Finanzministerium mit.