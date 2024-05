Countdown für Hessentags-Start in Fritzlar

Die Vorbereitungen für den Hessentag in Fritzlar (Schwalm-Eder) laufen auf Hochtouren.

"Die Arbeiten sind in vollem Gange und wir liegen im Zeitplan", sagte ein Pressesprecher der Stadt. Am Freitag kommender Woche wird das zehntägige Landesfest in der Dom- und Kaiserstadt offiziell eröffnet. Es werden rund 500.000 Besucher erwartet.