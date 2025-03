CSD Frankfurt zieht an den Main

Der Christopher Street Day (CSD) wird in diesem Jahr nicht an der Konstablerwache gefeiert, sondern am Mainufer zwischen Eisernem Steg und Untermainbrücke.

Dort sei mehr Platz und mehr Schatten, so die Organisatoren am Donnerstag. Der CSD findet vom 17. bis 20.Juli unter dem Motto "Nie wieder still - Frankfurt ist #laut" statt.