Dachstuhl eines Wohnhauses in Michelstadt in Brand

Der Dachstuhl eines Wohnhauses ist am frühen Dienstagmorgen in Michelstadt (Odenwald) in Brand geraten.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die B47 musste während der Löscharbeiten im Stadtteil Steinbach stundenlang gesperrt werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.