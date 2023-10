Dachstuhlbrand in Riedstadt

Kurzmeldung Dachstuhlbrand in Riedstadt

In Riedstadt-Leeheim (Groß-Gerau) ist am Donnerstag ein Dachstuhl in Brand geraten.

Laut Polizei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Nach Worten eines Polizeisperchers war das Haus am Donnerstagabend nicht mehr begehbar.