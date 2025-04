Polizist in Zivil schwer verletzt: 16-Jähriger in U-Haft

Nachdem zwei junge Männer in Darmstadt einen Polizisten in Zivil ins Krankenhaus geprügelt hatten, ist einer der mutmaßlichen Täter jetzt von Fahndern gefasst worden. Er ist erst 16 Jahre alt.

Veröffentlicht am 11.04.25 um 10:46 Uhr

Knapp eine Woche nach einer aufsehenerregenden Attacke gegen einen 40 Jahre alten Polizeibeamten haben Fahnder einen der mutmaßlichen Täter festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Darmstadt mit. Bei der Suche nach dem zweiten Angreifer hoffen die Ermittler weiter auf Zeugenaussagen.

Bei dem am Donnerstag festgenommenen handelt es sich um einen 16-Jährigen. Er wurde laut Mitteilung im Elsa-Brändström-Weg im Stadtteil Kranichstein aufgegriffen. Der Jugendliche sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Mehrere Passanten hatten Angreifer ermahnt

Der Angriff hatte sich am 4. April ereignet: Der Polizist war zum Tatzeitpunkt in ziviler Kleidung in Darmstadt unterwegs, als er zwei junge Männer sah, die mit einer Crossmaschine sogenannte "Burnouts" machten und dabei Staub und Steine aufwirbelten, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Gemeinsam mit anderen Passanten soll der Polizist die beiden daraufhin ermahnt haben, ehe es zur Attacke kam.

Der Polizist habe durch Schläge und Tritte "massive Verletzungen" unter anderem am Kopf erlitten. Er kam ins Krankenhaus, während die beiden Täter zunächst unerkannt flüchteten.

Polizeipräsident verurteilt "feigen Angriff"

Der Darmstädter Polizeipräsident Björn Gutzeit zeigte sich tief getroffen davon, dass ein Beamter "Opfer eines solchen feigen Angriffs wurde". Es sei ein weiteres trauriges Beispiel, was mit Menschen passieren könne, die Zivilcourage beweisen.

"Jeder Angriff auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist inakzeptabel und in keinster Weise hinnehmbar", sagte Gutzeit.