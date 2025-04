Bei der Festnahme eines 17-Jährigen in Frankfurt hat ein 20-Jähriger einen Polizisten mit einer Glasflasche attackiert. Den Angriff nutzte der 17-Jährige, griff eine Polizistin an und flüchtete.

Zwei junge Männer haben in der Station Hauptwache in Frankfurt während einer Festnahme am Freitagabend zwei Polizeibeamte angegriffen. Das berichtete die Polizei am Samstag. Beim Versuch, einem 17 Jahre alten Tatverdächtigen Handfesseln anzulegen, schlug ein 20-Jähriger dem Beamten laut Mitteilung mit einer Glasflasche ins Gesicht.

Das nutzte der 17-Jährige zur Flucht: Er schlug der Beamtin den Angaben zufolge auf den Oberarm und riss sich los. Daraufhin sei es zu einem Handgemenge zwischen der Streife und dem 20-Jährigen gekommen.

Verdächtiger gefasst und Mutter übergeben

Am Ende wurde der 20-Jährige festgenommen - und auch der 17-Jährige kam nicht weit. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtigen freigelassen. Der 17-Jährige wurde seiner Mutter übergeben.

Beide erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eventuell auch wegen versuchter Gefangenenbefreiung, wie das Polizeipräsidium berichtete.

Einsatz wegen Streit in B-Ebene

Der Festnahme vorangegangen war eine Auseinandersetzung in der sogenannten B-Ebene, zu der die Polizistin und der Polizist am Freitagabend gerufen worden waren. Ein Mann soll dabei mit einer Stange oder einem Schlagstock verletzt worden sein.

Den Geschädigten aus der vorangegangenen Körperverletzung konnten die Beamten finden, aber keine Stange und auch keinen Schlagstock.