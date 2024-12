Darmstädter Denkmal zerstückelt

Die zwei Verdächtigen, die das Gottfried-Schwab-Denkmal auf der Darmstädter Mathildenhöhe Mitte November gestohlen haben sollen, zerstückelten den Kulturschatz offenbar.

Wie ein Sprecher der Stadt am Freitag sagte, fand die Polizei das Denkmal in drei Teilen auf. Es ist dem Sprecher zufolge "massiv beschädigt" worden und wird derzeit restauratorisch untersucht. Die Polizei hatte die lebensgroße Statue in einem Wagen in Mörfelden- Walldorf (Groß-Gerau) gefunden. Die Bronze-Statue zeigt den Dichter Gottfried Schwab (1851-1903).