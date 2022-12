Wir haben die Weihnachtsgeschichte umgeschrieben – und auf Hessen gedreht: Entdecken Sie die 76 darin versteckten Orte? Das Video-Quiz zum Miträtseln.

Maria und Josef sind auf dem beschwerlichen Weg nach Bethlehem, als dort laut biblischer Erzählung das Jesus-Kind in einer Krippe geboren wird.

Rätseln Sie mit: Wie viel Hessen steckt drin?

So weit, so bekannt: Doch wie unser Weihnachtsreporter Jonas Schulte weiß, steckt in dieser Geschichte mehr Hessen als zunächst angenommen. In einer neuen, umgetexteten Version lassen sich insgesamt 76 hessische Orte finden. Hören Sie in unser Weihnachtsquiz rein, nehmen Sie sich ein Stift und einen Zettel und schauen Sie, wie viele Orte Sie erkennen. Die Auflösung liefern wir gleich mit. Viel Spaß!

Hier kommt die Auflösung:

Sie waren nah dran? Oder fehlen Ihnen doch noch einige Orte? Im folgenden Video gibt es die Weihnachtsgeschichte mit eingeblendeten Ortsschildern: