Diebe klauen in Eppstein offenes Taxi - Ortungssoftware findet es

Unbekannte haben am Bahnhof in Eppstein (Main-Taunus) ein Taxi gestohlen. Der Fahrer hatte sich kurz entfernt, dabei ließ er die Schlüssel in dem unverschlossenen Wagen zurück.

Als der Fahrer am Freitagabend zu seinem Taxi zurückkehrte, war es nicht mehr da, wie die Polizei am Samstag berichtete. Mithilfe einer Ortungssoftware konnte das Fahrzeug einige Stunden später auf dem Parkplatz eines Sportplatzes in Offenbach ausgemacht werden. Der Mitteilung zufolge kam der Fahrer mit dem Schrecken davon. Die Ermittler hoffen nun, dass Zeugen etwas beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.