Diebe richten hohen Schaden in Lorsch an

Kurzmeldung Diebe richten hohen Schaden in Lorsch an

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag beim Einbruch in drei Firmen und eine Zahnarztpraxis in Lorsch (Bergstraße) einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet.

Nach Polizeiangaben erbeuteten die Täter Geld, zahnmedizinische Geräte, verschiedene elektronische Geräte und eine Fotoausrüstung.