In Rheinland-Pfalz ist ein Trio aus Hessen gefasst worden, das in mehreren Supermärkten teure Waren gestohlen haben soll.

Die 23 bis 33 Jahre alten Männer aus Offenbach waren nach Polizeiangaben vom Sonntag nach einem mutmaßlichen Diebstahl in Kell am See zunächst geflüchtet, im Rahmen einer Fahndung aber gefasst worden. Bei ihrer Festnahme hatten sie Lebensmittel, Spirituosen und Elektronik im Wert von 2.000 Euro bei sich. Die Waren sosllen aus mehreren überregionalen Diebstählen stammen. Damit sollen sie ihren Lebensunterhalt finanziert haben. Ihnen wird Bandendiebstahl vorgeworfen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.