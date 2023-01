Die Feuerwehr hat am Samstagabend einen Brand in einer Tankstelle in Dietzenbach gelöscht.

Die Flammen hätten sich aus unbekannter Ursache in einem Büroraum ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Raum bereits in Vollbrand. Auch der Verkaufsraum wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand, die Tankstelle bleibe aber vorerst geschlossen. Die Höhe des Sachschadens war am späten Samstagabend unbekannt.