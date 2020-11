Zum Artikel Einsatzkräfte attackiert : Zwei Männer nach Angriffen auf Polizei in Dietzenbach in U-Haft

Ende Mai sollen rund 50 Männer absichtlich Brände in Dietzenbach gelegt haben, um Polizisten in den Hinterhalt zu locken. Nach einer umfangreichen Razzia am Mittwoch sitzen zwei Verdächtige nun in Untersuchungshaft. [mehr]