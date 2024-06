Mutmaßliche Geheimagenten in Frankfurt festgenommen

Sie wollten ihre Zielperson in einem Café ausspähen: Ermittler haben in Frankfurt drei Männer festgenommen, die für einen ausländischen Geheimdienst arbeiten sollen. Ihre Zielperson soll aus der Ukraine stammen.

Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes haben drei Männer in Frankfurt festgenommen, die für einen ausländischen Geheimdienst eine Zielperson ausgespäht haben sollen.

Wie die Generalbundesanwaltschaft am Freitag mitteilte, handelte es sich dabei um eine Person aus der Ukraine. Dazu hätten die Männer am Tag der Festnahme ein Frankfurter Café ausgekundschaftet, im den sich die Zielperson aufhalten sollte.

Haftbefehl erlassen

Sie seien "dringend tatverdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein", teilte die Generalbundesanwaltschaft mit. Laut Mitteilung stammen die drei Verdächtigen aus Armenien, der Ukraine und Russland.

Die Einsatzkräfte des Landeskrimalamtes nahmen die Verdächtigen bei der Aktion am Mittwoch zunächst vorläufig fest. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erließ am Donnerstag einen Haftbefehl gegen die drei festgenommenen Männer. Sie sind nun in Untersuchungshaft.

Das hessische Innenministerium wollte sich am Freitag auf hr-Nachfrage nicht zu dem Vorfall äußern. Grund dafür seien die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts, sagte eine Sprecherin.

