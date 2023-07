Drei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Kurzmeldung Drei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Bei der Kollision zweier Autos an einer Kreuzung in Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen verletzt worden.

Laut Polizei wurde eine 23 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin und ihr 23 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallursache ist unklar.