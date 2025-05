Nächstes Jahr gegen Bochum und Kiel

Der SV Darmstadt 98 darf sich in der kommenden Saison auf Spiele gegen den VfL Bochum Holstein Kiel freuen. Die beiden Vereine stehen seit Samstag als Bundesliga-Absteiger fest. Wer in die Abstiegsrelegation muss, entscheidet sich hingegen erst am letzten Spieltag kommendes Wochenende. Heidenheim, St. Pauli und Hoffenheim müssen aktuell noch bangen. Die Reise nach Kiel dürfte zu den längsten Auswärtsfahrten für die Lilien in der kommenden Spielzeit gehören. Die weite Reise nach Hamburg müssen die Südhessen dafür nicht mehr antreten (außer St. Pauli steigt ab). Der HSV steht nach sieben Jahren in Liga zwei als erster Bundesliga-Aufsteiger fest.