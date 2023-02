Kellerbrand in Dieburger Mehrfamilienhaus

Drei Menschen verletzt Kellerbrand in Dieburger Mehrfamilienhaus

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Dieburg sind in der Nacht zum Montag drei Menschen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut Polizei war vermutlich ein elektrisches Kinderspielzeug in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von 20.000 Euro.