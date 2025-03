Drei Verletzte: Scheune in Wartenberg ausgebrannt

Bei einem Brand in Wartenberg im Vogelsbergkreis sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte im Ortsteil Angersbach ein Feuer in einer Scheune auf zwei Wohnhäuser übergegriffen. Dabei wurde eins so schwer beschädigt, dass es nicht mehr bewohnt werden kann. Die Scheune wurde komplett zerstört. Mehr als einhundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 500.000 Euro.