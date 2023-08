Dreister Baustellendiebstahl in Nieste

Kurzmeldung Dreister Baustellendiebstahl in Nieste

Unbekannte haben einen Minibagger und zwei Baggerschaufeln im Wert von rund 30.000 Euro von einer Baustelle in Nieste (Kassel) gestohlen.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl am Dienstagmorgen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie sich herausstellte, hatte ein Anwohner am Vorabend beobachtet, wie zwei Männer das Diebesgut auf einen Transporter geladen und abtransportiert hatten. Er hatte sich jedoch nichts dabei gedacht.