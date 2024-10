Dreizehn Einbrüche in einer Nacht in Korbach

Unbekannte sind in einer Nacht in dreizehn Kellerräume in Korbach eingebrochen.

Aus einigen stahlen sie Fahrräder und Pedelecs sowie Alkohol, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Täter seien durch unverschlossene Haustüren in die Mehrfamilienhäuser gelangt. In den Kellern schlugen sie dann die Schlösser der Verschläge ab. Die Gesamthöhe des Schadens ist noch nicht bekannt.