Drei Menschen sind bei Verkehrsunfällen in Hessen ums Leben gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei einem Frontalzusammenstoß in Osthessen wurde eine 78 Jahre alte Beifahrerin getötet. In Nordhessen und in Frankfurt starben ein Auto- und ein Rollerfahrer. [mehr]