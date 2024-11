Drogen in Bad König und Michelstadt beschlagnahmt

In der Wohnung in Bad König/Michelstadt (Odenwald) einer 24-Jährigen haben Ermittler am Mittwoch 1,2 Kilo Marihuana sowie geringe Mengen Amphetamin und Haschisch beschlagnahmt.

Veröffentlicht am 21.11.24 um 11:06 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









In Wohnungen eines 23 Jahre alten Mannes und einer 21 Jahre alten Frau entdeckten die Beamten etwa 60 Gramm Haschisch, wenige Ecstasy-Pillen sowie Utensilien für den Dro- genhandel. Ermittelt wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.