Eine international agierende Betrügerbande, die Anleger um mehr als fünf Millionen Euro geprellt haben soll, ist der Polizei ins Netz gegangen.

Bei Durchsuchungen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie in Spanien, Ungarn, Zypern und den Niederlanden wurde Beweismaterial sichergestellt, darunter auch Schusswaffen, wie die Polizei in Ludwigsburg am Donnerstag mitteilte. Ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger wurde in Spanien festgenommen.

Der Schlag gegen die Bande gelang den Angaben zufolge bereits vor einer Woche.