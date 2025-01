Ein marodes Bauwerk, ignorierte Verbote und genervte Anwohner: Weil schwere Lkw die Sperrung der Ortsdurchfahrt in Edermünde-Grifte ignorieren, ist die Straße nun komplett dicht - und der Frust wächst.

Veröffentlicht am 21.01.25 um 13:34 Uhr

Für die Anwohner sei es nur noch "schade und traurig", beschreibt Denise Marquardt das Verkehrschaos im Edermünder Ortsteil Grifte. Seit Monaten schieben sich Lkw und Autos Stoßstange an Stoßstange durch den 1.800-Seelen-Ort im Schwalm-Eder-Kreis.

Dabei ist die Ortsdurchfahrt schon seit Langem für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt. Der Grund: Die L3221 führt an dieser Stelle über den Pilgerbach, wo Fahrzeuge ein altes, marodes Rahmenbauwerk passieren müssen. Dieses wurde zwar gerade erst notsaniert, kann aber das schwere Gewicht der Lkw nicht mehr tragen.

Erst kurz vor Weihnachten war die Ortsdurchfahrt nach den Sanierungsarbeiten für Autos freigegeben worden - jetzt ist sie schon wieder dicht. Weil Lkw das Fahrverbot ignorierten, sah sich Hessen Mobil zu dieser Maßnahme gezwungen, wie die für Landstraßen zuständige Behörde mitteilte.

Lkw-Fahrer ignorieren Barrieren

Zwar weisen vor Grifte zahlreiche Schilder auf das Zufahrtsverbot für Lkw hin. Außerdem stellten Hessen Mobil und das Regierungspräsidium Kassel auf beiden Seiten des Ortes vor ein paar Wochen Durchfahrtsbarrieren auf. Diese sollen verhindern, dass Fahrzeuge, die breiter als 2,20 Meter und höher als 2,80 Meter sind, den Ort passieren.

Bild © hr

Geholfen hat das aber offenbar nicht. Wie Hessen Mobil berichtet, gab es seitdem schon mehrere Unfälle mit Blechschäden, weil Fahrer die Schilder ignoriert hätten. Schon mehrmals habe die Straßenmeisterei die Anlage reparieren müssen.

Am Wochenende nun beschädigt ein Lkw unter Missachtung sämtlicher Verkehrszeichen eine der beiden Barrieren laut Hessen Mobil "derart stark, dass sie nicht mehr repariert werden kann". Während der Aufräumarbeiten hätten Mitarbeiter von Hessen Mobil beobachtet, dass größere Fahrzeuge versuchten, durch die Engstelle zu kommen und sich dabei festfuhren. Deshalb sei nun die komplette Durchfahrt Richtung Guxhagen für sämtlichen Verkehr bis auf Weiteres gesperrt.

Anwohnerin: Ausweichen über Schleich- und Schulwege

Anwohnerin Denise Marquardt aus dem Nachbarort Haldorf findet das ärgerlich. Den Lkw-Verkehr verhindere das nicht. "Die Lkw nehmen die Seiten- und Schleichwege, um trotzdem durch den Ortsteil zu fahren", beobachtet sie. Das sei besonders gefährlich, weil dort viele Schulkinder unterwegs seien.

Auch in Haldorf herrsche seitdem "viel, viel mehr" Verkehr, sagt Marquardt. "Meine Tochter hat auf ihrem Schulweg keine Ampel, für sie ist es kaum noch möglich, über die Straße zu kommen. Ich habe Angst um die Kinder."

A44 Richtung Osten bis Ende März gesperrt

Dass überhaupt so viele Autos und Lkw über die L3221 fahren, liegt an den Sperrungen und Baustellen der A49 und A44. Die A44 bei Kassel ist in Richtung Osten noch mindestens bis Ende März gesperrt, die Sperrung wurde gerade erst verlängert. Zwar gibt es eine großräumige Umleitung über die A49 und A7. Doch wer die Route durch Grifte wählte, sparte Zeit. Hinzu kam: Zeitweise leiteten viele Navis die Fahrer auf die Landstraße statt sie die Autobahnen zu führen.

Ende Juni rollten laut einer Verkehrszählung von Hessen Mobil plötzlich rund 20.000 Fahrzeuge täglich durch Grifte, während es 2021 nur 9.800 waren. Bereits 2021 hatte die Gemeinde einen Hilferuf an das Verkehrsministerium gerichtet, dass die L3221 weder verkehrs- noch zeitgemäß sei.

Von Mitte August bis in den Dezember wurde die Guxhagener Straße dann vollgesperrt, weil Fugen zwischen den Betonrahmen über den Pilgerbach repariert werden mussten.

Koalition fordert Ortsumgehung vor Abriss der Bergshäuser Brücke

Die Gemeindekoalition aus SPD, FWG-Piraten und FDP forderte in einem Antrag an den Landkreis im November, sich bei Land und Bund für eine Ortsumgehung einzusetzen, um Grifte, Haldorf und Guxhagen zu entlasten.

Denn die Lokalpolitiker befürchten einen weiteren "Verkehrsinfarkt", wenn die Bergshäuser Brücke über die Fulda im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A44 abgerissen und ersetzt wird. Die Planungen dafür laufen bereits.

Sollte es bis dahin keine Entlastung geben, so befürchtet die Koalition, müssten sich mehr als 100.000 Fahrzeuge täglich Ausweichstrecken suchen.

In Grifte will das Regierungspräsidium Kassel jetzt fürs Erste mehr Schilder aufstellen und die Position der Sperren ändern, damit auch den Letzten klar werde: Hier dürfen keine Lkw fahren.