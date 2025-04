Risse im Beton – B45-Brücke im Odenwald gesperrt / Koalitionsvertrag steht – Reaktionen aus Hessen / Neue Wahl-Software aus Nordhessen / Gedenkgottesdienst für Pawlos / Programm für Hessentag 2025 vorgestellt: über 1.600 Events in Bad Vilbel / Abschiedsparty "Schirn at night" in Frankfurt