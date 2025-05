Der ehemalige Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), Günther Nonnenmacher, ist tot.

Wie die Zeitung am Donnerstag mitteilte, starb er am Mittwoch im Alter von 76 Jahren. Der aktuelle Herausgeber Kohler würdigte ihn als "Vorbild, Ermöglicher und Förderer" der Redaktion. "Der Name Nonnenmacher bürgte für größte journalistische Qualität", fügte er an.