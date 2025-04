Vor dem Hauptbahnhof Frankfurt bekommt Emilie-und-Oskar-Schindler-Platz

Obwohl er jahrelang in Frankfurt lebte, erinnert in der Stadt bisher wenig an den "Judenretter" Oskar Schindler. Der jahrelange Plan, den Vorplatz am Hauptbahnhof nach Schindler und seiner Frau zu benennen, wird jetzt in die Tat umgesetzt.

Veröffentlicht am 16.04.25 um 18:41 Uhr Link kopiert!







Der Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofes soll bald "Emilie und Oskar Schindler Platz" heißen (Archivbild). Bild © picture-alliance/dpa

Link kopiert!