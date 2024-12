Mehrere Aktivisten haben das ehemalige türkische Konsulat in Frankfurt besetzt. Sie protestieren gegen Waffenlieferungen an die Türkei. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz und hat eine Straße abgesperrt.

Das ehemalige türkische Generalkonsulat in Frankfurt wurde am Samstag besetzt. Bild © Danijel Majic (hr)

Seit Samstagvormittag besetzen Aktivistinnen und Aktivisten das ehemalige türkische Generalkonsulat in Frankfurt. Unter dem Motto "Besetzen gegen Besatzung" wollen sie damit nach eigenen Angaben ihre Solidarität mit den kurdischen Selbstverwaltungsgebieten im Norden und Osten Syriens ausdrücken. Die Polizei sprach von pro-kurdischen Demonstranten aus dem linken Spektrum.

Versammlung vor dem Gebäude

Mehrere Dutzend Einsatzkräfte sind einem Polizeisprecher zufolge vor Ort. Die Zeppelinallee im Frankfurter Stadtteil Bockenheim wurde zwischen Ludolfstraße und Sophienstraße für den Einsatz gesperrt. Auch ein Hubschrauber war zeitweise im Einsatz.

Nach Schätzung der Polizei versammelten sich am Vormittag rund 40 Personen vor dem Gebäude. Am Nachmittag befanden sich noch 16 Personen auf dem Dach des Gebäudes. Von vier Personen seien Personalien festgestellt worden, nachdem es am Boden zu kleineren Rangeleien zwischen Aktivisten und Polizei gekommen sei.

Kampagne "Rise up for Rojava"

Die Aktion hänge mit der internationalen Kampagne "Rise up for Rojava" zusammen, hieß es. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern demnach unter anderem ein Ende von Waffenlieferungen an die Türkei, da das Land die kurdischen Selbstverwaltungsgebiete im Norden Syriens angreife. In der Gegend ist die Kurdenmiliz YPG aktiv, die die Türkei als Terrororganisation ansieht.

Mit der Besetzung des Gebäudes in Frankfurt wolle man sich gegen die "drohende Besatzung Rojavas" stellen, teilten die Aktivistinnen und Aktivisten mit. Eine Besatzung des Gebiets "würde für die Menschen vor Ort Unterdrückung bedeuten und Rojava als ökologisches, demokratisches und feministisches Projekt in Mitten eines Kriegsgebiets zerstören", hieß es in der Mitteilung.

Jahrelanger Leerstand

Vor einigen Jahren hat das Konsulat seinen Standort von der Zeppelinallee an die Kennedyallee im Frankfurter Süden verlegt. Die denkmalgeschützte Villa an der Zeppelinallee steht seitdem leer, aktuell ist sie von einem Baugerüst ergeben. Laut Polizei ist das Gebäude noch immer im Besitz des türkischen Staates.