Ehepaar durchschaut Betrugsanruf - 16-Jähriger in Grebenstein festgenommen

Ein älteres Ehepaar hat in Grebenstein einen Betrugsanruf durchschaut und der Polizei zur Festnahme verholfen.

Veröffentlicht am 26.07.24 um 13:57 Uhr

Die nahm am Donnerstag einen 16-Jährigen fest, der Schmuck und Bargeld am Haus des Paars abholen wollte, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte sich ein Betrüger dem Ehepaar gegenüber am Telefon als Polizist ausgegeben.