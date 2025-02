Eierwerfer in Hilders festgenommen

Die Polizei hat zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren festgenommen.

Veröffentlicht am 13.02.25 um 13:51 Uhr

Sie sollen in den vergangenen Tagen mehrfach Eier gegen Hausfassaden geworfen haben, zuletzt am Montagabend. Zeugen hatten die Jugend- lichen dabei beobachtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Jungen wurden ihren Eltern übergeben.