Löscharbeiten in Rodgau

Löscharbeiten in Rodgau Bild © 5vision.news

Ein Toter bei Container-Brand in Rodgau

Auf dem Gelände eines Autohändlers in Rodgau ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch kam in einem brennenden Container ums Leben. Identität und Brandursache sind noch unklar.

Bei einem Brand in einem Container in Rodgau (Offenbach) ist am Freitagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Todesumstände sind noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

Demnach brach das Feuer gegen 10.20 Uhr auf dem Gelände eines Autohändlers aus. Ein Ersthelfer hatte den Brand laut Polizei bemerkt. Beim Versuch zu helfen zog er sich selbst leichte Verletzungen zu und musste ambulant behandelt werden.

Brandursache unklar

Die Identität des Toten ist noch ebenso ungeklärt wie die Brandursache. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei hatte sich der Tote zuvor in dem Container aufgehalten.

Nach Ausbruch des Feuers wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro.