Feuerwehrwagen am Einsatzort in Darmstadt-Eberstadt. Bild © 5vision.news

Wohnungsbrand in Darmstadt

Ein Toter und sechs Verletzte bei Wohnungsbrand in Darmstadt

Bei einem Wohnungsbrand in Darmstadt ist ein Mensch ums Leben gekommen. Sechs weitere Bewohner wurden verletzt. Der Sachschaden ist hoch.

Bei der Begehung der Brandwohnung fanden und bargen Feuerwehrleute eine tote Person. Bild © 5vision.news

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus im Darmstädter Stadtteil Eberstadt war laut Polizei am Dienstagabend gegen 23 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit etlichen Einsatzkräften an.

Beim Eintreffen stand eine Wohnung im Erdgeschoss lichterloh in Flammen. Das Haus wurde komplett evakuiert.

150.000 Euro Schaden

Bei der Begehung der Brandwohnung fanden und bargen Feuerwehrleute eine tote Person. "Wie die Person ums Leben kam, können wir derzeit noch nicht sagen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die Brandursache sei ebenfalls noch unklar.

Sechs weitere Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Bewohner kam bei Freunden unter. Gerettet wurden außerdem drei Katzen und ein Hund.

Insgesamt waren 41 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 150.000 Euro.