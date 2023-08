Auf einer Kreisstraße bei Tann in der Rhön (Fulda) sind am Freitag nach einem riskanten Überholmanöver drei Fahrzeuge kollidiert.

Zwei von ihnen landeten im Straßengraben, wie die Polizei berichtete. Ein 34-Jähriger wurde leicht verletzt. Den Angaben zufolge hatte ein 30-Jähriger seinen Vordermann so knapp überholt, dass ein entgegenkommender 35 Jahre alter Autofahrer eine Vollbremsung machen musste und dabei auf die Gegenfahrbahn geriet und die anderen Wagen seitlich touchierte. An den Autos entstand Totalschaden in einer Höhe von etwa 85.000 Euro. Die Straße war etwa zwei Stunden gesperrt. Der 30-Jährige wurde zur Blutentnahme mitgenommen.